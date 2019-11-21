Россия сыграет с Сербией в Кубке Дэвиса днём 22 ноября

Стало известно время начала четвертьфинальной встречи Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.

Матч поставлен в расписания турнира первым запуском на 22 ноября. Официальный сайт соревнований сообщает, что начиная с завтрашнего дня матчи первого запуска будут стартовать в 12:30 мск.

Один из четвертьфинальных матчей будет сыгран 21 ноября. На кортах Мадрида сыграют сборные Австралии и Канады.

Четвертьфинальные пары:

Сербия — Россия

Австралия — Канада

Великобритания — Германия

Аргентина — Испания

Победитель пары Сербия — Россия сыграет с сильнейшим из пары Австралия — Канада.

Сборную России на соревнованиях представляют Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской. 0