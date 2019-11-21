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    Россия сыграет с Сербией в Кубке Дэвиса днём 22 ноября

    Теннис Кубок Дэвиса Карен Хачанов Андрей Рублёв Евгений Донской
    Стало известно время начала четвертьфинальной встречи Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    Матч поставлен в расписания турнира первым запуском на 22 ноября. Официальный сайт соревнований сообщает, что начиная с завтрашнего дня матчи первого запуска будут стартовать в 12:30 мск.

    Один из четвертьфинальных матчей будет сыгран 21 ноября. На кортах Мадрида сыграют сборные Австралии и Канады.

    Четвертьфинальные пары:

    Сербия — Россия
    Австралия — Канада
    Великобритания — Германия
    Аргентина — Испания

    Победитель пары Сербия — Россия сыграет с сильнейшим из пары Австралия — Канада.

    Сборную России на соревнованиях представляют Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской. 0

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