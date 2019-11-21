Россия сыграет с Сербией в Кубке Дэвиса днём 22 ноября

Карен Хачанов
globallookpress.com
Матч поставлен в расписания турнира первым запуском на 22 ноября. Официальный сайт соревнований сообщает, что начиная с завтрашнего дня матчи первого запуска будут стартовать в 12:30 мск.
Один из четвертьфинальных матчей будет сыгран 21 ноября. На кортах Мадрида сыграют сборные Австралии и Канады.
Четвертьфинальные пары:
Сербия —
Австралия — Канада
Великобритания — Германия
Аргентина — Испания
Победитель пары Сербия — Россия сыграет с сильнейшим из пары Австралия — Канада.
Сборную России на соревнованиях представляют Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской. 0