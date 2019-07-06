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    Уимблдон. Серена Уильямс, Барти и Нисикори вышли в 1/8 финала

    Обзор матчей шестого игрового дня Уимблдонского турнира

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    В субботу, 6 июля, на Уимблдоне пройдут матчи третьего тура в мужском и женском одиночных разрядах.

    Мужчины

    Кэй Нисикори (Япония) — Стив Джонсон (США) — 6:4, 6:3, 6:2

    Японец Кэй Нисикори в третьем круге Уимблдона взял верх над американцем Стивом Джонсоном со счетом 6:4, 6:3, 6:2.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. За это время 29-летний Нисикори выполнил два эйса, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.

    Представитель США шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк.

    В четвертом круге Нисикори сыграет против победителя матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

    Сэм Куэрри (США) — Джон Миллман (Австралия) — 7:6(7:3), 7:6(10:8), 6:3

    В другом матче этого этапа 65-я ракетка мира, американец Сэм Куэрри, обыграл австралийца Джона Миллмана, занимающего 64-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 7:6(7:3), 7:6(10:8), 6:3.

    Женщины

    Петра Квитова (Чехия) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 6:2

    Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в 1/8 финала на Уимблдоне.

    В матче третьего круга чешка в двух сетах обыграла Магду Линетт из Польши — 6:3, 6:2.

    Встреча продолжалась 1 час 10 минут. За это время 29-летняя Квитова выполнила четыре эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 27-летняя Линетт дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.

    В следующем раунде Квитова сыграет с победительницей встречи Слоун Стивенс (США) — Йоханна Конта (Великобритания).

    Элисон Риск (США) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 4:6, 6:4, 6:4

    Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич завершила свое выступление на Уимблдоне.

    В матче третьего круга 13-я ракетка мира уступила американке Элисон Риск — 6:4, 4:6, 4:6.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. 22-летняя Бенчич выполнила четыре эйса, семь раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а 29-летняя Риске трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка.

    Следующей соперницей Риск в Лондоне станет австралийка Эшли Барти или британка Хэрриет Дарт.

    Элизе Мертенс (Бельгия) — Цзян Ван (Китай) — 6:2, 6:7(9:11), 6:4

    Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, обыграла китаянку Цзян Ван (15) со счетом 6:2, 6:7(9:11), 6:4 в третьем раунде Уимблдона.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 49 минут. 23-летняя Мертенс выполнила шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 27-летняя Цзян отметилась лишь одним брейком.

    В четвертом раунде турнира в Лондоне Мертенс сыграет с голландкой Кики Бертенс или чешкой Барборой Стрыковой.

    Эшли Барти (Австралия) — Хэриетт Дарт (Великобритания) — 6:1, 6:1

    Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, разгромила в третьем круге Уимблдона британку Хэриетт Дарт — 6:1, 6:1.

    Матч продолжался 52 минуты. 23-летняя Барти выполнила 11 эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 22-летняя Дарт отметилась лишь пятью двойными ошибками. Это была первая официальная встреча спортсменок.

    Следующей соперницей Барти в Лондоне станет американка Элисон Риск.

    Серена Уильямс (США) — Юлия Гергес (Германия) — 6:3, 6:4

    Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась в четвертый круг на Умблдоне.

    В третьем раунде десятая ракетка мира одолела в двух партиях немку Юлию Гергес, занимающую 17-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:3, 6:4.

    Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. 37-летняя Уильямс выполнила семь эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 30-летняя Гёргес пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.

    В 1/8 финала турнира в Лондоне Серена сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро. 0

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