Хачанов дебютировал в топ-10 рейтинга АТР

23-летний теннисист на завершившемся Открытом чемпионате Франции дошел до четвертьфинала, что я вляется для него лучшим результатом на турнирах «Большого шлема».
Первое место сохранил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, в 12-й раз выигравший «Ролан Гаррос», замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP от 10 июня
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12715 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6670
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215
7 (7). Кеи Нишикори (Япония) — 4040
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565
9 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2980
10 (12). Фабио Фоньини (Италия) — 2785...
13 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
81 (77). Андрей Рублев (Россия) — 706.
81 (77). Андрей Рублев (Россия) — 706.