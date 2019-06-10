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    Хачанов дебютировал в топ-10 рейтинга АТР

    Карен Хачанов Андрей Рублёв Даниил Медведев ATP Ролан Гаррос Новак Джокович 
    Россиянин Карен Хачанов поднялся на девятое место в рейтинге ATP.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    23-летний теннисист на завершившемся Открытом чемпионате Франции дошел до четвертьфинала, что я вляется для него лучшим результатом на турнирах «Большого шлема».

    Первое место сохранил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, в 12-й раз выигравший «Ролан Гаррос», замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

    Рейтинг ATP от 10 июня

    1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12715 очков

    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6670

    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4685

    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4360

    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215

    7 (7). Кеи Нишикори (Япония) — 4040

    8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3565

    9 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2980

    10 (12). Фабио Фоньини (Италия) — 2785...

    13 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...

    81 (77). Андрей Рублев (Россия) — 706.
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