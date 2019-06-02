Надаль уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Испанецуверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвёртого круга соревнований испанский теннисист за 2 часа и 13 минут нанёс поражение аргентинцу Хуану-Игнасио Лондеро со счётом 6:2, 6:3, 6:3.

Надаль 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11.

Лондеро подал 4 эйса, дважды ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одной из четырёх возможностей взять подачу Надаля.

За выход в полуфинал Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча между японцем Кеем Нисикори (7) и французом Бенуа Пэром. 0