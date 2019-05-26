Потапова: Спала и видела эту победу на «РГ»

Российская теннисисткаподелилась впечатлениями после победы в первом круге

В стартовом матче 18-летняя россиянка взяла верх над трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» немкой Анжеликой Кербер — 6:4, 6:2.

«Я не знаю, что сказать. Конечно, это большое счастье, я спала и видела эту победу, когда еще только вышла на корт в пять лет.

Хочу сказать спасибо команде и семье, потому что все меня поддерживали, все настраивали, и это дало мне очень много уверенности и сил. А это очень важно. Я рада, очень рада», — сказала Потапова Eurosport.

5 мая Потапова сообщила о начале сотрудничества с британским специалистом Йеном Хьюзом.

«Мы начали работать не так уж и давно и, как видите, всё вроде бы идёт вверх. У нас хороший тандем, мы понимаем и слышим друг друга.

Думаю, это очень важно, и в будущем мы сможем добиться больших побед», — добавила Анастасия.

Во втором круге Анастасия сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. 0