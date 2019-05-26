ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииБронза наша! Россия обыграла Чехию
  • 23:30
    • Сборная Финляндии обыграла Канаду и стала чемпионом мира по хоккею
  • 19:24
    • Сборная России завоевала бронзу ЧМ-2019
  • 23:47
    • «Аталанта» впервые в истории завоевала медали чемпионата Италии
  • 23:40
    • «Милан» обыграл СПАЛ, но остался без Лиги чемпионов
  • 21:05
    • «Ювентус» завершил сезон поражением от «Сампдории»
    Все новости спорта

    Потапова: Спала и видела эту победу на «РГ»

    Ролан Гаррос WTA Анжелик Кербер
    Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась впечатлениями после победы в первом круге «Ролан Гаррос».

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова

    В стартовом матче 18-летняя россиянка взяла верх над трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» немкой Анжеликой Кербер — 6:4, 6:2.

    «Я не знаю, что сказать. Конечно, это большое счастье, я спала и видела эту победу, когда еще только вышла на корт в пять лет.

    Хочу сказать спасибо команде и семье, потому что все меня поддерживали, все настраивали, и это дало мне очень много уверенности и сил. А это очень важно. Я рада, очень рада», — сказала Потапова Eurosport.

    5 мая Потапова сообщила о начале сотрудничества с британским специалистом Йеном Хьюзом.

    «Мы начали работать не так уж и давно и, как видите, всё вроде бы идёт вверх. У нас хороший тандем, мы понимаем и слышим друг друга.

    Думаю, это очень важно, и в будущем мы сможем добиться больших побед», — добавила Анастасия.

    Во втором круге Анастасия сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Australian Open — начало года Джоковича и величия Осаки
  • 28/01/2019 в 01:45
    •
  • Прогноз
  • «Бостон» — «Сент-Луис»
  • 2.14
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оформит ли Уругвай выход из группы?
  • Гондурас U20 — Уругвай U20. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Закрепит ли сборная Украины свой успех?
  • Катар U20 — Украина U20. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Наберет ли Норвегия первые очки на молодежном ЧМ?
  • Норвегия U20 — Новая Зеландия U20. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Роджер Федерер Теннис «Ролан Гаррос». Провал Кузнецовой, стартовые успехи Федерера и ПотаповойОбзор первого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 23:110
  • 17:42
    • РПЛ: итоги чемпионата, кто сыграет в еврокубках, кто встретится в стыковых матчах
  • 18:15
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят — седьмой
  • 17:47
    • Аленичев покинул «Енисей»
    Эрнесто Вальверде Футбол Ты уверен, Лео? «Барсе» стоит задуматься о будущем ВальвердеКаталонцам не удалось продолжить свое господство в Кубке Испании Вчера в 12:060
  • Экспресс дня

  • Сборная Канады вернется на чемпионский трон
  • 4.33
    •
  • 23:19
    • Потапова: Спала и видела эту победу на «РГ»
  • 23:00
    • Федотов рассказал о своем будущем в «Оренбурге»
  • 22:55
    • Карпин: Матч равных соперников
    Автор единственной шайбы — Марко Анттила, Финляндия Хоккей Финал без нас. Россия проиграла Финляндии на Чемпионате мираПодопечные Ильи Воробьева так и не сумели найти ключей к воротам Кевина Ланкинена 25/05/2019 в 18:340
  • 16:35
    • «Зенит» завершил сезон разгромной победой
  • 16:27
    • «Спартак» в заключительном туре РПЛ уступил «Оренбургу»
  • 16:18
    • «Локомотив» выиграл у «Уфы» и завоевал путевку в групповой этап ЛЧ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие