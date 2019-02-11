Медведев стал седьмым в чемпионской гонке АТР

Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — грек Стефанос Циципас.
Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на седьмое место. Карен Хачанов с 70-й позиции опустился на 87-ю. Евгений Донской, который ранее был 81-м, замыкает топ-100.
Чемпионская гонка АТР
Версия от 11 февраля
Версия от 11 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 810
4 (4). Люка Пуй (Франция) — 720
5 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 655
6 (5). Кеи Нисикори (Япония) — 610
7 (10). Даниил Медведев (Россия) — 580
8 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 420.
9 (7). Милош Раонич (Канада) — 405.
10 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 385
87 (70). Карен Хачанов (Россия) — 90
100 (81). Евгений Донской (Россия) — 85 0