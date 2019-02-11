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    Медведев стал седьмым в чемпионской гонке АТР

    ATP Даниил Медведев Новак Джокович  Рафаэль Надаль Карен Хачанов
    В новой версии чемпионской гонки АТР лидирует сербский теннисист Новак Джокович.

    Даниил Медведев
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    Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — грек Стефанос Циципас.

    Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на седьмое место. Карен Хачанов с 70-й позиции опустился на 87-ю. Евгений Донской, который ранее был 81-м, замыкает топ-100.

    Чемпионская гонка АТР

    Версия от 11 февраля

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200
    3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 810
    4 (4). Люка Пуй (Франция) — 720
    5 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 655
    6 (5). Кеи Нисикори (Япония) — 610
    7 (10). Даниил Медведев (Россия) — 580
    8 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 420.
    9 (7). Милош Раонич (Канада) — 405.
    10 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 385
    87 (70). Карен Хачанов (Россия) — 90
    100 (81). Евгений Донской (Россия) — 85     0

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