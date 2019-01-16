Тиафо, Чилич и Вердаско пробились в третий раунд Australian Open

Американский теннисиство втором раунде Открытого чемпионата Австралии в четырех сетах обыграв пятую ракетку соревнований представителя ЮАР— 4:6, 6:4, 6:4, 7:5.

Марин Чилич twitter.com/australianopen 1000 Фрибет для всех Забрать!

Тенннисисты провели на корте 2 часа 59 минуты. На счету Тиафо 10 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 14. У его соперника 13 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка из 6.

В третьем круге Тиафо встретится с итальянцем Андреасом Сеппи, который во втором круге не испытал проблем в матче против австралийца Джордана Томпсона — 6:3, 6:4, 6:4.

Еще одним участником третьего раунда соревнований стал хорват Марин Чилич (6), обыгравший представителя США Маккензи Макдональда со счетом 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4.

За место в четвертом круге Чилич поспорит с Фернандо Вердаско (Испания, 26), который в матче второго раунда добыл уверенную победу над представителем Молдавии Раду Алботом — 6:1, 7:6 (7:2), 6:3. 0