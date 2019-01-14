Россия получила соперников в Кубке Федерации

прошла жеребьевка первого раунда

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Российская сборная начнет сезон в Группе I (зона Европа/Африка). В подгруппе А кроме россиянок сыграют команды Украины, Польши, Эстонии, Болгарии, Дании и Швеции.

Турнир пройдет 6 — 9 февраля в польском городе Зелена Гура.

В подгруппе «В» встретятся сборные Великобритании, Венгрии, Греции, Грузии, Сербии, Словении, Турции, Хорватии. Их поединки состоятся в те же сроки в Англии.

В сборную России включены: Дарья Касаткина (10-е место в мировом рейтинге WTA), Анастасия Павлюченкова (42), Анастасия Потапова (90), Маргарита Гаспарян (91) и Наталья Вихлянцева (135). Капитан сборной — Игорь Андреев. 0