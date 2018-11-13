Андерсон разгромил Нисикори на Итоговом чемпионате ATP

Кевин Андерсон
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Выступающий в группе Ллейтона Хьюитта теннисист за 1 и 6 минут в двух сетах одержал крупную победу над японцем Кеем Нисикори — 6:0, 6:1.
Шестая ракетка мира выполнил 10 эйсов, ни разу не ошибся на своей подаче и сделал 5 брейков из 12 возможных.
На счету японского теннисиста 2 подачи навылет, такое же количество двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
На старте соревнований Андерсон выиграл у австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 7:6 (12:10), а Нисикори оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера — 7:6 (7:4), 6:3. 0