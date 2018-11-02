Гарсия обыграла Соболенко и позволила Барти выйти в полуфинал «Элит Трофи»

Француженкеобыграла белорускув матче группового этапа на турнире «Элит Трофи».

Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Соболенко 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

Соболенко, Гарсия и австралийка Эшли Барти в группе Орхидея одержали по одной победе и потерпели по одному поражению. Соотношение сетов у них также оказалось одинаковым — по 2-2. А вот по соотношению геймов лучшей оказалась Барти, которая и вышла в полуфинал.

Ранее в полуфинал турнира пробилась немка Юлия Гергес. 0