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    Гарсия обыграла Соболенко и позволила Барти выйти в полуфинал «Элит Трофи»

    WTA Каролин Гарсия
    Француженке Каролин Гарсия обыграла белоруску Арину Соболенко в матче группового этапа на турнире «Элит Трофи».

    Каролин Гарсия
    Каролин Гарсия
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    Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

    Соболенко 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

    Соболенко, Гарсия и австралийка Эшли Барти в группе Орхидея одержали по одной победе и потерпели по одному поражению. Соотношение сетов у них также оказалось одинаковым — по 2-2. А вот по соотношению геймов лучшей оказалась Барти, которая и вышла в полуфинал.

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