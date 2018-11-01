Гергес стала первой полуфиналисткой турнира «Элит Трофи»

Немецкая теннисисткаобыграла бельгийкув матче группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае.

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Встреча, которая продолжалась 1 час 48 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Гергес 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 13 брейк-поинтов. На счету ее соперницы 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

Благодаря этой победе немка заняла первое место в группе Розы, опередив Мертенс и Анетт Контавейт, и первой вышла в полуфинал.

В матче группы Камелия латвийка Анастасия Севастова победила китаянку Чжан Шуай со счетом 6:0, 7:6 (12:10).

На старте турнира Чжан Шуай проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счетом 6:3, 3:6, 2:6. Китаянка потеряла шансы на выход в полуфинал. 2 ноября Севастова сыграет с Мугурусой. 0