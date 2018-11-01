Хачанов за два с половиной часа одолел Изнера

Российский теннисиствышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Париже.

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В поединке третьего раунда россиянин одолел американца Джона Изнера со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 7:6 (10:8).

Теннисисты провели на корте два с половиной часа. Хачанов отметился 11 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-поинта из 5. На счету Изнера 19 эйсов и 4 двойные ошибки.

Отметим, что на тай-брейке второго сета россиянин упустил три матчбола. У американца было два матчбола в третьей партии.

Соперником Хачанова в борьбе за выход в полуфинал станет победитель пары Александр Зверев (Германия, 4) — Диего Шварцман (Аргентина, 12). 0