Потапова и Гаспарян вышли во второй круг турнира в Ташкенте

Российская теннисисткавышла во второй круг теннисного турнира в Ташкенте, одолев в первом кругеиз Швейцарии со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:3.

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Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут. Анастасия 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

Следующей соперницей россиянки станет победительница встречи Ольга Данилович (Сербия) — Анна Калинская (Россия).

Другая представительница России Маргарита Гаспарян также вышла во второй круг турнира в Ташкенте.

На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Узбекистана Сабину Шарипову со счетом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Маргарита дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Гаспарян поспорит с представительницей Германии Татьяной Марией. 0