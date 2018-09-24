ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурицио СарриУ «Челси» море проблем. Титул АПЛ — слишком поспешная мечта
  • 13:47
    • Руководство «Локомотива» не намерено увольнять Семина
  • 13:01
    • Сборная России узнала соперников на третьем групповом этапе ЧМ-2018
  • 11:29
    • Месси пропустит церемонию вручения наград ФИФА
  • 11:17
    • Манчини: Думаю, в этом сезоне «Зенит» выиграет РПЛ
  • 10:14
    • Кейн и Фирмино — цели «Барселоны»
    Все новости спорта

    Потапова и Гаспарян вышли во второй круг турнира в Ташкенте

    WTA Маргарита Гаспарян
    Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг теннисного турнира в Ташкенте, одолев в первом круге Штефани Фегеле из Швейцарии со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:3.

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут. Анастасия 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

    Следующей соперницей россиянки станет победительница встречи Ольга Данилович (Сербия) — Анна Калинская (Россия).

    Другая представительница России Маргарита Гаспарян также вышла во второй круг турнира в Ташкенте.

    На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Узбекистана Сабину Шарипову со счетом 6:2, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Маргарита дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

    За выход в четвертьфинал соревнований Гаспарян поспорит с представительницей Германии Татьяной Марией. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ренессанс Джоковича. Серб завоевал 14-й титул на ТБШ
  • 10/09/2018 в 15:25
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Краснодар»
  • 2.05
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Краснодар» три очка в Самаре?
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Одержит ли «Автомобилист» в игре с «Локомотивом» свою 10-ю победу в сезоне?
  • «Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Йокерит» должен спокойно обыграть рижское «Динамо»
  • «Динамо Рига» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЦСКА — «Спартак» 1:1ЦСКА и «Спартак» забили по голу. Лучшие фото матча Вчера в 21:00
  • 20:52
    • ЦСКА и «Спартак» обменялись голами
  • 13:58
    • «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» в матче молодежного первенства
  • 13:31
    • Потапова и Гаспарян вышли во второй круг турнира в Ташкенте
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» победил «Эспаньол», «Барселона» не справилась с «Жироной»Обзор и результаты матчей 5-го тура чемпионата Испании по футболу 00:000
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Краснодар» в Самаре и домашние матчи «Нефтехимика» и «Трактора»
  • 3.96
    •
  • 13:15
    • Блинкова и Вихлянцева проиграли на старте теннисного турнира в Ташкенте
  • 11:40
    • Экс-форвард «Магнитки» Осала приостановил карьеру в 30 лет
  • 11:36
    • Вудли: Хочу победы Макгрегора над Хабибом
    ЦСКА — «Спартак» Футбол РПЛ. «Зенит» разгромил «Локо», столичное дерби осталось без победителяОбзор матчей восьмого тура российской Премьер-лиги Вчера в 20:580
  • 10:29
    • Сарри: «Ливерпуль» на шаг опережает «Челси»
  • 09:58
    • Бекхэм предложил Зидану возглавить будущего дебютанта МЛС
  • 09:48
    • «Валенсия» впервые за 19 лет стартовала с пяти матчей без побед в Примере
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие