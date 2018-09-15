Хачанов и Рублев проиграли парный матч сборной Белоруссии

Россиянепотерпели поражение от белорусовв парном матче плей-аута 1-й группы Кубка Дэвиса.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:7, 3:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. Мирный и Василевский на двоих выполнили 3 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-поинта из 5. На счету Хачанова и Рублева 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 6.

После этого поражения счет в матче стал 2:1 в пользу Белоруссии.

Для сохранения Россией прописки в 1-й группе Кубка Дэвиса на сезон-2019 Карен Хачанов должен побеждать Илью Ивашку, а Даниил Медведев — Егора Герасимова. 0