Бертенс одолела Халеп и завоевала титул в Цинциннати

Голландская теннисисткастала победительницей теннисного турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

Бертенс в финале переиграла первую ракетку турнира румынку Симону Халеп со счетом 2:6, 7:6 (8:6), 6:2.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Бертенс 6 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Халеп 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 4 реализованных брейка из 8. Теннисистки в пятый раз встречались друг с другом в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 3-2 в пользу Халеп.

Таким образом, Бертенс завоевала шестой трофей в карьере, который принес ей 530 тысяч долларов призовых и 900 рейтинговых очков. 0