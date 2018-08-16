Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати

Российская теннисисткане смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати.

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В поединке второго раунда россиянка потерпела поражение от немки Анжелик Кербер со счетом 6:4, 5:7, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 42 минуты. Уроженка Самары выполнила 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 7 брейк-поинтов из 18. Кербер выполнила 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-поинтов из 16.

За выход в четвертьфинал соревнований четвертая ракетка мира поспорит с американкой Мэдисон Киз, которая во втором круге переиграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 6:2.

Отметим также поражение действующей чемпионки Гарбинье Мугурусы от украинки Леси Цуренко — 6:2, 4:6, 4:6.

За выход в четвертьфинал Цуренко поспорит с россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее разгромила француженку Ализе Корне. 0