Рублёв проиграл в стартовом матче турнира в Гштааде

Россиянинне сумел пробиться в третий круг турнира категории ATP 250 в Гштааде (Швейцария)

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Во втором круге российский теннисист в двух партиях за час проиграл итальянцу Маттео Берреттини — 3:6, 3:6.

Для Рублева, как теннисиста из первой четвёрки посева, это был первый матч турнира, а итальянец ранее победил молдаванина Раду Албота.

Берреттини 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал все 3 заработанных брейк-пойнта. На счету Рублёва 2 подачи навылет и 2 упущенных брейк-пойнта.

Следующим соперником Маттео станет или Фелисьяно Лопес, или Ориоль Рока-Баталья. Оба теннисистка представляют Испанию. 0