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    Сборная Франции вышла в полуфинал Мировой группы Кубка Дэвиса

    Кубок Кремля ATP Фабио Фоньини
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    Люка Пуй
    На фото:Люка Пуй
    Мужская сборная Франции по теннису вышла в полуфинал Мировой группы Кубка Дэвиса, обыграв в четвертьфинале команду Италии.

    Решающим стал четвертый поединок, в котором Люка Пуй нанес поражение Фабио Фоньини — 2:6, 6:1, 7:6 (7:3), 6:3.

    Игра продолжалась 3 часа 1 минуту. Пуй 7 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок, сделал 25 «виннерсов», 59 невынужденных ошибок и использовал 7 брейк-поинтов из 13.

    На счету Фоньини 1 эйс, 3 двойные, 39 ударов навылет, 87 невынужденных и 6 реализованных брейк-поинтов из 18.

    Счет в матче стал 3-1 в пользу французов, которые вышли в полуфинал, где сыграют с победителем матча сборных Испании и Германии.

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