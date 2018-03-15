Халеп — в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира румынказавоевала путевку в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В матче 1/4 финала лидер посева нанесла поражение хорватке Петре Мартич — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Поединок продолжался 2 часа 24 минуты. В решающем сете румынская теннисистка уступала со счетом 1:3, но смогла выиграть пять геймов подряд, дважды взяв подачу Мартич.

Симона записал на свой счет 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-поинта из 13. В активе Петры 5 подач навылет и 2 брейка, в пассиве — 3 двойных ошибки.

Соперницей Халеп в полуфинале турнира будет победительница матча между чешкой Каролиной Плишковой и японкой Наоми Осакой.