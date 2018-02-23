Монфис не пустил Чилича в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро

39-я ракетка мира француззавоевал путевку в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона долларов.

В матче второго круга Монфис обыграл лидера посева хорвата Марина Чилича — 6:3, 7:6 (10:8). Матч продолжался 2 часа 5 минут. Во втором сете хорват не реализовал три сет-пойнта на тай-брейке.

Соперником Монфиса по четвертьфиналу станет аргентинец Диего Шварцман.

Испанец Пабло Карреньо-Буста не сумел выйти в четвертьфинал, уступив словенцу Альяжу Бедене со счетом 2:6, 7:5, 2:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут.

Следующим соперником Бедене станет пятый сеяный итальянец Фабио Фоньини.

Австриец Доминик Тим во втором круге встречался с испанцем Пабло Андухаром. При счете 4:2 в пользу 2-го сеяного в первом сете его соперник отказался продолжать матч. Встреча продолжалась 36 минут.

Соперником Тима в четвертьфинале станет испанец Фернандо Вердаско, который взял верх над аргентинцем Николасом Кикером (6:7 (3:7), 6:2, 6:0).