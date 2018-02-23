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    Монфис не пустил Чилича в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро

    ATP Гаэль Монфис Марин Чилич
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    Гаэль Монфис
    На фото:Гаэль Монфис
    39-я ракетка мира француз Гаэль Монфис завоевал путевку в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона долларов.

    В матче второго круга Монфис обыграл лидера посева хорвата Марина Чилича — 6:3, 7:6 (10:8). Матч продолжался 2 часа 5 минут. Во втором сете хорват не реализовал три сет-пойнта на тай-брейке.

    Соперником Монфиса по четвертьфиналу станет аргентинец Диего Шварцман.

    Испанец Пабло Карреньо-Буста не сумел выйти в четвертьфинал, уступив словенцу Альяжу Бедене со счетом 2:6, 7:5, 2:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут.

    Следующим соперником Бедене станет пятый сеяный итальянец Фабио Фоньини.

    Австриец Доминик Тим во втором круге встречался с испанцем Пабло Андухаром. При счете 4:2 в пользу 2-го сеяного в первом сете его соперник отказался продолжать матч. Встреча продолжалась 36 минут.

    Соперником Тима в четвертьфинале станет испанец Фернандо Вердаско, который взял верх над аргентинцем Николасом Кикером (6:7 (3:7), 6:2, 6:0).

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