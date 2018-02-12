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    Потапова: Сборная России переживает смену поколений

    Кубок Федерации WTA
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    Анастасия Потапова
    На фото:Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова считает, что ее сопернице Виктории Кужмовой немного повезло в матче Мировой группы II Кубка федерации (3:6, 6:3, 6:4).

    Благодаря этому успеху Словакия выиграла у России 3-1 и получила право на игру плей-офф за выход в первую Мировую группу.

    «Я выложилась без остатка, но она играла на очень высоком уровне. Кроме того, ей часто везло. В начале второго сета она отыграла пять брейк-пойнтов, постоянно попадая в линии.

    Сейчас в сборной России происходит смена поколений, именно в данный момент сложилась не самая хорошая ситуация, но мы будем бороться за то, чтобы вновь начать побеждать», – цитирует официальный сайт Кубка Федерации Потапову.

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