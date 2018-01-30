Звонарёва на отказе Бертенс вышла во второй круг турнира в Петербурге

Россиянкавышла во второй круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет 734 тысячи долларов.

Соперница российской теннисистки голландка Кики Бертенс отказалась от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 4:6.

Бертенс в перерыве между партиями взяла медицинский тайм-аут, в ходе которого ей измерили давление. После этого голландка приняла решение об отказе и не смогла сдержать слёз.

Следующей оппоненткой занимающей 197-е место в рейтинге WТА Звонаревой, станет вторая сеяная Елена Остапенко из Латвии.

Ранее другая российская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира, в двух партиях обыграв за час и 15 минут представительницу Швейцарии Тимею Бачински со счётом 6:4, 6:3.

Россиянка 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Рыбакина, одержавшая первую в карьере победу на уровне WTA, поспорит с представительницей Франции Каролин Гарсией.