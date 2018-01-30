Звонарёва на отказе Бертенс вышла во второй круг турнира в Петербурге

Соперница российской теннисистки голландка Кики Бертенс отказалась от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 4:6.
Бертенс в перерыве между партиями взяла медицинский тайм-аут, в ходе которого ей измерили давление. После этого голландка приняла решение об отказе и не смогла сдержать слёз.
Следующей оппоненткой занимающей 197-е место в рейтинге WТА Звонаревой, станет вторая сеяная Елена Остапенко из Латвии.
Ранее другая российская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира, в двух партиях обыграв за час и 15 минут представительницу Швейцарии Тимею Бачински со счётом 6:4, 6:3.
Россиянка 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Рыбакина, одержавшая первую в карьере победу на уровне WTA, поспорит с представительницей Франции Каролин Гарсией.