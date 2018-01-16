Россиянка Блинкова проиграла в первом круге Australian Open

Россиянкане смогла выйти во второй круг Australian Open. 19-летняя теннисистка, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, проиграла в двух сетахиз США — 2:6, 2:6.

Отметим, что изначально Блинкова должна была сыграть со своей соотечественницей Маргаритой Гаспарян, но та получила травму плеча и снялась с турнира.

Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. Пера выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки, сделала 23 удара навылет и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. У Блинковой аналогичные показатели на подаче, 10 виннеров и 4 упущенных брейк-пойнта.

Во втором круге Пера сыграет с девятой ракеткой турнира британкой Йоханной Контой, которая взяла верх над американкой Мэдисон Бренгл — 6:3, 6:1.