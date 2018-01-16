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    Россиянка Блинкова проиграла в первом круге Australian Open

    Australian Open
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    Анна Блинкова
    На фото:Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг Australian Open. 19-летняя теннисистка, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, проиграла в двух сетах Бернарде Пера из США — 2:6, 2:6.

    Отметим, что изначально Блинкова должна была сыграть со своей соотечественницей Маргаритой Гаспарян, но та получила травму плеча и снялась с турнира.

    Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. Пера выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки, сделала 23 удара навылет и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. У Блинковой аналогичные показатели на подаче, 10 виннеров и 4 упущенных брейк-пойнта.

    Во втором круге Пера сыграет с девятой ракеткой турнира британкой Йоханной Контой, которая взяла верх над американкой Мэдисон Бренгл — 6:3, 6:1.

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