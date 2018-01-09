Веснина проиграла Цибулковой

Олимпийская чемпионка 2016 года россиянкане смогла преодолеть барьер второго раунда турнира в Сиднее, призовой фонд которого составляет 469 тысяч долларов.

Во вторник 31-летняя теннисистка уступила Доминике Цибулковой из Словакии со счетом 4:6, 4:6. На корте соперницы провели 1 час 48 минут.

Елена 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Доминики 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

Счет личных встреч соперниц стал 5-4 в пользу словачки.

За выход в полуфинал Цибулкова поспорит с победительницей матча Винус Уильямс (США) — Анжелик Кербер (Германия).

Макарова проиграла Стрыцовой в Сиднее

Веснина была последней представительницей России на турнире в Сиднее. Ранее из розыгрыша выбыли Екатерина Макарова и Дарья Касаткина.