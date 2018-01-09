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    Макарова проиграла Стрыцовой в Сиднее

    WTA Екатерина Макарова Агнешка Радванска Саманта Стосур Йоханна Конта
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    Екатерина Макарова
    На фото:Екатерина Макарова
    33-я ракетка мира россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сиднее (Австралия), призовой фонд которого составляет 469 тысяч долларов.

    В матче второго круга 29-летняя теннисистка в двух сетах уступила чешке Барборе Стрыцовой — 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 52 минуты.

    Стрыцова выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Макаровой 3 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

    Счет личных встреч соперниц стал 4-3 в пользу Стрыцовой.

    За место в полуфинале Стрыцова поспорит с победительницей австралийского дерби между Эшли Барти и Эллен Перес.

    Другие результаты:

    Агнешка Радванска (Польша) — Йоханна Конта (Великобритания) — 6:3, 7:5
    Саманта Стосур (Австралия) — Карин Виттёфт (Германия) — 4:6, 7:5, 6:3

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