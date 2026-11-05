Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма провёл уникальный матч регулярного чемпионата НБА против «Далласа». Встреча в ночь на 5 ноября завершилась домашней победой «Спёрс» со счётом 112:111: 22-летний француз набрал 52 очка, собрал 24 подбора и заблокировал 8 бросков, обновив два личных рекорда, а его штрафной в концовке оказался победным для команды.

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Первый с 50 очками, 20 подборами и 8 блоками

Вембаньяма стал первым игроком, достигшим всех трёх отметок за один матч с начала официального учёта блок-шотов в НБА в сезоне-1973/74. Об этом сообщил в соцсети X представитель пресс-службы «Спёрс» Джордан Хоуэнстайн, сославшись на подтверждение статистического бюро Elias.

Кроме того, ни один игрок «Сан-Антонио» до Виктора не набирал 50+ очков и 20+ подборов в одной игре. Ну а сам Вембаньяма ещё и побил личные рекорды по обоим показателям по отдельности: до этого матча лучшими результатами француза были 50 очков против «Вашингтона» 13 ноября 2024-го и 23 подбора против «Денвера» 4 января 2025-го.

Рекордная линейка к перерыву

За первую половину Вембаньяма собрал линейку из 29 очков, 15 подборов и 5 блок-шотов: с сезона-1996/97, когда НБА начала вести подробную хронологию матчей, никто не достигал сочетания 25+10+5 за одну половину.

Один из самых ярких эпизодов пришёлся на вторую четверть: француз трижды заблокировал броски соперников за 13 секунд в рамках одной атаки «Далласа».

Штрафной Вембаньямы стал победным

«Сан-Антонио» упустил преимущество в 19 очков и позволил гостям выйти вперёд. За 24,2 секунды до конца Вембаньяма реализовал штрафной, установивший окончательный счёт — 112:111. Кайри Ирвинг, набравший 29 очков, смазал решающий бросок, которым мог принести победу «Далласу».

При этом в последние две минуты с небольшим Вембаньяма реализовал лишь один из четырёх штрафных. Его влияние на игру отражает другая цифра: с французом на площадке «Спёрс» выиграли свои отрезки с разницей «+23», без него уступили «−22».

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Шестая победа подряд

«Сан-Антонио» продлил победную серию до шести матчей и с рекордом 6-2 держится в верхней части таблицы Запада. У «Далласа» после восьми встреч — по четыре победы и поражения.

Следующий матч «Спёрс» проведут на выезде против «Сакраменто», а «Маверикс» примут «Юту». Обе встречи состоятся в ночь на 7 ноября по московскому времени.