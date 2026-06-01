Стамбульский клуб «Галатасарай» планирует подписать контракт с 33-летним сербским центровым московского ЦСКА Лукой Митровичем, как сообщает журналист турецкой газеты Sözcü Серген Гора.

По данным издания, Лука ведёт переговоры о переходе в «Галатасарай» на сезон 2026/2027. Отметим, что сербский игрок присоединился к ЦСКА в конце ноября прошлого года, заменив Тони Джекири, который перешел в «Партизан».

В прошедшем регулярном чемпионате Единой лиги Лука принял участие в 36 матчах. В среднем за игру он набирал 5,8 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 1,7 передачи.