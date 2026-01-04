За океаном прошли 8 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Майами» — «Миннесота» — 115:125 (25:27, 25:29, 36:34, 29:35)

Защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи.

У «Майами» больше всех очков набрал защитник Норман Пауэлл (21).

«Миннесота» с результатом 22-13 идет на 6-й строчке в Западной конференции. «Майами» занимает 7-е место в Восточной конференции — 19-16.

М: Пауэлл (21), Митчелл (14), Йович (14), Уиггинс (12).

Мин: Эдвардс (33), Рид (29), Рэндл (23 + 10 подборов), Гобер (13 + 12 подборов).

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 119:130 (30:31, 28:35, 29:33, 32:31)

Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл — 26 очков и 10 подборов.

Н: Брансон (31), Таунс (23 + 14 подборов), Макбрайд (20), Ануноби (19).

Ф: Макси (36), Эджкомб (26), Эмбиид (26 + 10 подборов), Джордж (15).

«Торонто» — «Атланта» — 134:117 (35:29, 42:41, 30:36, 27:11)

Т: Барретт (29), Ингрэм (29), Барнс (20), Куикли (15), Мамукелашвили (13 + 12 подборов).

А: Александер-Уокер (31), Джонсон (30), Дэниэлс (20 + 12 передач).

«Чикаго» — «Шарлотт» — 99:112 (39:27, 19:23, 17:32, 24:30)

Ч: Вучевич (28), Бузелис (17), Досунму (16).

Ш: Бриджес (26 + 14 подборов), Миллер (22), Книппел (18), Болл (17).

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 110:115 (24:35, 27:20, 29:32, 30:28)

С: Корнет (23), Шэмпени (20 + 10 подборов), Фокс (19), Касл (16), Барнс (14).

П: Авдия (28 + 11 подборов + 10 передач), Клинган (24 + 13 подборов), Камара (20), Лав (16).

«Даллас» — «Хьюстон» — 110:104 (25:31, 32:19, 30:25, 23:29)

Форвард «Рокетс» Кевин Дюрант набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи. Также у него 5 подборов и 7 ассистов.

Лучшим в составе гостей был Энтони Дэвис (26), также в его активе 12 подборов и 3 результативные передачи.

«Даллас» прервал серию поражений и с результатом 13-23 идет на 13-й строчке в Западной конференции. «Хьюстон» занимает 4-е место — 21-11.

Д: Дэвис (26 + 12 подборов), Кристи (24), Уильямс (15).

Х: Дюрант (34), Томпсон (20 + 12 подборов), Исон (19 + 10 подборов).

«Голден Стэйт» — «Юта» — 123:114 (25:29, 33:36, 42:31, 23:18)

Самым результативным игроком встречи стал финский центровой «Юты» Лаури Маркканен — у него 35 очков.

Разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 31 очко, а также совершил два подбора и пять результативных передач.

«Юта» потерпела третье поражение подряд. Она занимает 13-е место в таблице Западной конференции (12-22). «Голден Стэйт» расположился на восьмом месте (19-17).

Г: Карри (31 очко), Пост (15), Батлер (15)

Ю: Маркканен (35), Джордж (22), Сенсабо (12).

«Клипперс» — «Бостон» — 115:146 (28:42, 35:29, 36:42, 16:33)

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Джейлен Браун — у него 50 очков.

У хозяев наивысшей результативностью отличились американцы Кавай Леонард и Джон Коллинз. У первого 22 очка, три подбора и три передачи, у второго — 22 очка и два подбора.

«Клипперс» прервали серию из шести побед подряд. Они занимают 12-е место в таблице Западной конференции (12-22). «Бостон» выиграл третий матч подряд и идет на третьем месте на «Востоке» (22-12).

К: Коллинз (22 очка), Леонард (22), Джонс (19)

Б: Браун (50), Уайт (29), Саймонс (15).