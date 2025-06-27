Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» назначил нового генерального менеджера

Новым генеральным менеджером баскетбольного клубаназначен

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей БК «Пари Нижний Новгород» Фото: Официальный сайт БК «Пари Нижний Новгород»

Решение было принято на заседании наблюдательного совета клуба. Бывший генменеджер Сергей Панов, который работал в клубе с 2008 года, теперь будет выполнять роль почетного президента организации.

Галаев присоединился к «Пари НН» в 2023 году из Российской федерации баскетбола и в 2024-м возглавил департамент резерва. Под его руководством молодежная команда до 21 года заняла 4-е место в Единой молодежной лиге, а состав до 19 лет — 6-е из 50 в первенстве России среди команд ДЮБЛ.

Основной состав «Пари НН» завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на 7-м месте с результатом 18-26 и уступил ЦСКА в первом раунде плей-офф всухую.