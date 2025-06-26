Милош Теодосич завершил карьеру

Экс-игрок БК ЦСКАобъявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 38 лет.

«Дорогие друзья, уважаемые поклонники и ценители баскетбола. Прежде всего спасибо за 30 лет борьбы, удовольствия, радости и печали. Настал момент попрощаться», — цитирует Теодосича Meridian Sport.

В составе ЦСКА Теодосич становился победителем Евролиги (2016), три раза попадал в первую символическую пятерку Евролиги (2010, 2015, 2016). Последние два сезона он играл в составе родной «Црвены Звезды».

Сейчас он рассматривается в качестве кандидата на пост спортивного директора в сербском клубе.