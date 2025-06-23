Гилджес-Александер: Трудно поверить, что все это происходит на самом деле

Лидер «Оклахомы»высказался о победе команды над «Индианой» в финальной серии плей-офф НБА.

«Оклахома» выиграла серию со счетом 4-3.

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«Трудно поверить, что все это происходит на самом деле. Столько часов, столько эмоций, столько бессонных ночей, когда мне казалось, что это лишь мечта. Просто невероятно осознавать, что мы все здесь, вместе.

Эта команда вложила в эту цель столько сил и времени — и полностью заслужила этот успех. Самое яркое воспоминание о седьмой игре — это чистое наслаждение моментом. Это нечто потрясающее, а наши болельщики — просто фантастические», — сказал Гилджес-Александер.