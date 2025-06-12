«Бостон Селтикс» может обменять Дрю Холидэя

активно рассматривает варианты обмена разыгрывающегов это межсезонье.

Клуб прислушивается к предложениям и открыт для сделок, поскольку намерен сократить платёжную ведомость и взамен получить драфт-пик первого раунда, а также контракты с меньшей общей суммой.

Среди главных претендентов на Холидэя выделяются три клуба Западной конференции: «Лос-Анджелес Клипперс», «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс» — именно их считают наиболее вероятными направлениями для обмена.

Контракт 34-летнего Холидэя рассчитан до 2028 года с опцией игрока на последний сезон, а в следующем году он должен заработать 32,4 миллиона долларов.