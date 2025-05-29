Лидер ЦСКА Алекса Аврамович может перейти в «Дубай»

Сербский защитникстал трансферной целью клуба, который готовится к дебюту в Евролиге в следующем сезоне.

Как сообщает инсайдер Чима де Лукас, дебютант Евролиги планирует сделать Аврамовича одним из лидеров команды. Однако официальных предложений пока не поступало.

В сезоне 2024/25 Аврамович провел за московский ЦСКА в Единой лиге ВТБ 49 матчей, набирая в среднем 12,7 очка, 2,7 подбора и 3,3 передачи за игру.

Клуб «Дубай» готовится к своему первому сезону в Евролиге, которая с сезона 2025/26 расширится с 18 до 20 команд. Вместе с «Дубаем» в турнире примут участие «Валенсия» и «Хапоэль» из Тель-Авива.