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    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
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    Йохауг не поедет на Олимпиаду-2026

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    Норвежская лыжница Тереза Йохауг, 4-кратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира сообщила, что приняла решение пропустить предстоящий сезон, а вместе с ним и зимнюю Олимпиаду 2026 года в Турине.

    Тереза Йохауг
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    Тереза Йохауг

    «Я приняла решение не выступать на Олимпиаде. Возвращение в этом сезоне стало для меня удивительным приключением, но, хотя я по-прежнему люблю лыжный спорт, сейчас мне важно проводить больше времени с семьей.

    С нетерпением буду болеть за нашу команду со стороны. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня во время возвращения, и особенно моему мужу. Без него это было бы невозможно», — написала Йохауг в социальных сетях.

    Знаменитая норвежка уже один раз объявляла о завершении карьеры в 2022 году, но спустя три года вернулась ради выступления на домашнем чемпионате мира в Тронхейме (2025), где ей не удалось одержать ни одной победы.

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