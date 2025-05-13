НБА. «Никс» обыграли «Бостон», «Голден Стэйт» одолел «Миннесоту»

Джейсон Тейтум Фото: globallookpress.com
Самым результативным оказался форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 42 очка.
Счет в серии 3-1 в пользу «Никс». Пятый матч пройдет 15 мая в Бостоне и начнется в 2:00 мск.
«Голден Стэйт» дома уступил «Миннесоте» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 110:117.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джулиус Рэндл, набравший 31 очко.
«Миннесота» упрочила преимущество в серии — 3-1.
Следующий матч пройдет на паркете «Тимбервулвз» в четверг, 15 мая. Начало — в 04:30 мск.