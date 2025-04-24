Дреймонд Грин стал рекордсменом «Голден Стэйт Уорриорз» по количеству матчей в плей-офф

Дрэймонд Грин установил новый клубный рекордпо количеству матчей в плей-офф, проведя 159-ю игру за команду и обойдя по этому показателю Клэя Томпсона.

Теперь Грин — абсолютный лидер в истории клуба по числу матчей в плей-офф, а тройку замыкает разыгрывающий Стефен Карри (149).

Среди действующих игроков НБА Грин занимает пятое место по количеству матчей в плей-офф, уступая только Леброну Джеймсу (289), Элу Хорфорду (188), Кевину Дюрэнту (170) и Джеймсу Хардену (168

В последнем матче «Голден Стэйт Уорриорз» уступили «Хьюстон Рокетс» во втором поединке серии первого раунда плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 109:94 в пользу хозяев, благодаря чему «Рокетс» сравняли счёт в серии — 1:1.