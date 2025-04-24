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    Дреймонд Грин стал рекордсменом «Голден Стэйт Уорриорз» по количеству матчей в плей-офф

    Прочие Баскетбол НБА
    Дрэймонд Грин установил новый клубный рекорд «Голден Стэйт Уорриорз» по количеству матчей в плей-офф, проведя 159-ю игру за команду и обойдя по этому показателю Клэя Томпсона.

    Дрэймонд Грин
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    Дрэймонд Грин

    Теперь Грин — абсолютный лидер в истории клуба по числу матчей в плей-офф, а тройку замыкает разыгрывающий Стефен Карри (149).

    Среди действующих игроков НБА Грин занимает пятое место по количеству матчей в плей-офф, уступая только Леброну Джеймсу (289), Элу Хорфорду (188), Кевину Дюрэнту (170) и Джеймсу Хардену (168

    В последнем матче «Голден Стэйт Уорриорз» уступили «Хьюстон Рокетс» во втором поединке серии первого раунда плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 109:94 в пользу хозяев, благодаря чему «Рокетс» сравняли счёт в серии — 1:1.

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