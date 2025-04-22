Издание Sportico составило топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Майкл Джордан Фото: globallookpress.com
В десятке лучших представлены по три представителя футбола и гольфа, два баскетболиста, по одному теннисисту и боксеру.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
- 1. Майкл Джордан (баскетбол) — $ 4,15 млрд.
- 2. Тайгер Вудс (гольф) — $ 2,79 млрд.
- 3. Криштиану Роналду (футбол) — $ 2,23 млрд.
- 4. Леброн Джеймс (баскетбол) — $ 1,88 млрд.
- 5. Лионель Месси (футбол) — $ 1,85 млрд.
- 6. Арнольд Палмер (гольф) — $ 1,82 млрд.
- 7. Джек Никлаус (гольф) — $ 1,75 млрд.
- 8. Дэвид Бекхэм (футбол) — $ 1,61 млрд.
- 9. Роджер Федерер (теннис) — $ 1,59 млрд.
- 10. Флойд Мейвезер (бокс) — $ 1,52 млрд.
Все данные в нем представлены с учетом инфляции и пересчета на сегодняшний день.