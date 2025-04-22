ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричНеожиданный альянс: как Модрич стал совладельцем «Суонси» и зачем ему это
    Все новости спорта

    Издание Sportico составило топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

    Прочие Баскетбол НБА Гольф Вокруг спорта
    Влиятельное американское издание Sportico составило список наиболее высокооплачиваемых спортсменов в истории.

    Майкл Джордан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Джордан

    В десятке лучших представлены по три представителя футбола и гольфа, два баскетболиста, по одному теннисисту и боксеру.

    Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
    • 1. Майкл Джордан (баскетбол) — $ 4,15 млрд.
    • 2. Тайгер Вудс (гольф) — $ 2,79 млрд.
    • 3. Криштиану Роналду (футбол) — $ 2,23 млрд.
    • 4. Леброн Джеймс (баскетбол) — $ 1,88 млрд.
    • 5. Лионель Месси (футбол) — $ 1,85 млрд.
    • 6. Арнольд Палмер (гольф) — $ 1,82 млрд.
    • 7. Джек Никлаус (гольф) — $ 1,75 млрд.
    • 8. Дэвид Бекхэм (футбол) — $ 1,61 млрд.
    • 9. Роджер Федерер (теннис) — $ 1,59 млрд.
    • 10. Флойд Мейвезер (бокс) — $ 1,52 млрд.

    Все данные в нем представлены с учетом инфляции и пересчета на сегодняшний день.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» не даст ускользнуть этой серии на домашнем льду
  • «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Барселона» забьет много голов?
  • «Барселона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Львы» доставят проблемы «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Дамак — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному