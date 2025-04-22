НБА. «Детройт» победил «Никс», «Лос-Анджелес Клипперс» одолел «Денвер»

«Детройт» во втором матче первого раунда плей-офф НБА одолел в гостях «Никс» со счетом 100:94.

Самым результативным на паркете стал защитник хозяев Джален Брансон, набравший 37 очков. У защитника «Пистонс» Кейда Каннингема 33 очка и 12 подборов.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 25 апреля в Детройте и начнется в 02:00 мск.

Прогнозы и ставки на НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победили «Денвер» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НБА — 105:102.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 39 очков.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 26 очков, 12 подборов и 10 передач.

«Клипперс» сравняли счет в серии — 1-1. Следующая игра пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.