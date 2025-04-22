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    НБА. «Детройт» победил «Никс», «Лос-Анджелес Клипперс» одолел «Денвер»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Детройт» во втором матче первого раунда плей-офф НБА одолел в гостях «Никс» со счетом 100:94.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным на паркете стал защитник хозяев Джален Брансон, набравший 37 очков. У защитника «Пистонс» Кейда Каннингема 33 очка и 12 подборов.

    Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 25 апреля в Детройте и начнется в 02:00 мск.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победили «Денвер» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НБА — 105:102.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 39 очков.

    Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 26 очков, 12 подборов и 10 передач.

    «Клипперс» сравняли счет в серии — 1-1. Следующая игра пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.

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