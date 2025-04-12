Леброн Джеймс вошёл в тройку лидеров по количеству выходов в плей-офф НБА

39-летний форвардЛеброн Джеймс достиг нового исторического достижения.

Американский баскетболист сравнялся с Тимом Данканом и Каримом Аблуд-Джаббаром по количеству выходов в плей-офф НБА — 18 раз. На первом месте располагаются Джон Стоктон и Карл Мэлоун (оба — 19).

Джеймс помог «Лэйкерс» выйти в плей-офф Национальной баскетбольной лиги (НБА) в этом сезоне, заняв третье место в Западной конференции.

Прогнозы и ставки на НБА

Для Леброна нынешний игровой год стал 22-м сезоном в НБА. 39-летний форвард провел 70 игр, набирая 24,4 очка, 8,2 передачи и 7,8 подбора в среднем за матч.