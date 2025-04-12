2-й таймБавария — Боруссия ДОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри Кейн«Бавария» — «Боруссия» Д. Онлайн
  • 20:01
    • «Монако» разбил «Марсель» и поднялся на второе место
  • 19:27
    • Музетти победил де Минора и вышел в финале турнира в Монте-Карло
    Все новости спорта

    Леброн Джеймс вошёл в тройку лидеров по количеству выходов в плей-офф НБА

    Прочие
    39-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достиг нового исторического достижения.

    Леброн Джеймс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леброн Джеймс

    Американский баскетболист сравнялся с Тимом Данканом и Каримом Аблуд-Джаббаром по количеству выходов в плей-офф НБА — 18 раз. На первом месте располагаются Джон Стоктон и Карл Мэлоун (оба — 19).

    Джеймс помог «Лэйкерс» выйти в плей-офф Национальной баскетбольной лиги (НБА) в этом сезоне, заняв третье место в Западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Для Леброна нынешний игровой год стал 22-м сезоном в НБА. 39-летний форвард провел 70 игр, набирая 24,4 очка, 8,2 передачи и 7,8 подбора в среднем за матч.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не заметит аутсайдера
  • «Леганес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Вернется ли «Ювентус» в зону Лиги чемпионов?
  • «Ювентус» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Краснодар» навязать борьбу «Зениту»?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Волкановски — Лопес
  • Бои
  • Завтра в 08:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алавес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному