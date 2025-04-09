ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Сенников «Без харизматичных игроков чемпионом не стать». Сенников — о ставке «Локомотива» на молодёжь и реалиях Второй лиги
    Все новости спорта

    Хэмилтон: «Феррари» нужно сократить разрыв в 0,3-0,4 секунды с лидерами

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон оценил нынешние возможности «Феррари» перед Гран-при Бахрейна.

    Льюис Хэмилтон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Льюис Хэмилтон

    «Нам нужно сократить разрыв в 0,3-0,4 секунды с лидерами. Это требует серьезной работы. Мы прогрессируем, но когда другие команды тоже начнут вносить обновления, станет ясно, насколько мы сможем приблизиться к ним. Пока мы сосредоточены на поиске недостающей прижимной силы», — рассказал Хэмилтон Sky Sports.

    Четвертый этап сезона 2025 года состоится с 11 по 13 апреля в Бахрейне.

    «Феррари» идет 4-м в Кубке конструкторов, набрав 35 очков. Итальянский коллектив отстает от «Макларена», которые лидируют в таблице, на 76 баллов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать бурного начала
  • «Барселона» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Эмери имеет зуб на «ПСЖ»
  • «ПСЖ» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Сможет ли Медведев выиграть у Мюллера?
  • Медведев — Мюллер. Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Медведев — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Лион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Легия — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Целе — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Дрейпер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Берреттини — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному