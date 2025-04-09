Хэмилтон: «Феррари» нужно сократить разрыв в 0,3-0,4 секунды с лидерами

Льюис Хэмилтон Фото: globallookpress.com
«Нам нужно сократить разрыв в 0,3-0,4 секунды с лидерами. Это требует серьезной работы. Мы прогрессируем, но когда другие команды тоже начнут вносить обновления, станет ясно, насколько мы сможем приблизиться к ним. Пока мы сосредоточены на поиске недостающей прижимной силы», — рассказал Хэмилтон Sky Sports.
Четвертый этап сезона 2025 года состоится с 11 по 13 апреля в Бахрейне.
«Феррари» идет 4-м в Кубке конструкторов, набрав 35 очков. Итальянский коллектив отстает от «Макларена», которые лидируют в таблице, на 76 баллов.