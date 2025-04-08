Кириленко: По стилю игры Демину подойдет система «Сан-Антонио Сперс»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ)высказался о возможной игрев НБА.

«По стилю игры ему могла бы подойти система "Сан-Антонио Спёрс". Это организация с выдающейся культурой развития молодых талантов. "Юта Джаз" тоже выглядит идеально — сильная фан-база, молодая команда. В таких условиях у него есть шанс быстро закрепиться.

А вот с контендерами сложнее. Например, в "Бостоне" уже есть суперзвёзды, которые закрывают почти всё игровое время. Важно, чтобы Егор попал в систему, где ему дадут возможность проявить себя, а не отправят на скамейку запасных», — цитирует Кириленко «Чемпионат».

В настоящее время разыгрывающий играет в студенческой лиге NCAA за клуб университета Бригама Янга (BYU).

Всего 19-летний баскетболист сыграл в этом сезоне 33 матча, набрал в среднем за игру 10,6 очка, сделал 5,5 ассиста и 3,9 подбора