Хэмилтон: Слухи о моем разочаровании в «Феррари» — полный бред

Семикратный чемпион миравысказался о своих первых гонках за рулем «Феррари».

«Разочарование? Нет. Мы разобрали ситуацию на базе, извлекли уроки и движемся дальше. Меня впечатлила реакция команды — как анализировали данные, искали решения. Важен прогресс, а не единичные неудачи.

Читал глупости в соцсетях, будто я разуверился в команде. Это полный бред! Я верю в этот проект на 100%. Никто не ожидал, что мы с первого сезона начнем доминировать — я тем более. Адаптация требует времени.

Последние месяцы я изучал, как работает "Феррари". У каждой команды свой подход: в "Макларен" было одно, в "Мерседес" — другое, здесь — третье. Я наблюдаю, чтобы понять, где могу принести максимальную пользу. Мне нравится видение Фредерика Вассера», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.