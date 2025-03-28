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    Ватутин высказался о возможном создании нового турнира под эгидой НБА и ФИБА

    Прочие Баскетбол Единая лига Евролига НБА
    Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал создание нового турнира в Европе под эгидой НБА и ФИБА.

    Андрей Ватутин — президент БК ЦСКА
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    Андрей Ватутин — президент БК ЦСКА

    «Это очень интересная со всех точек зрения история, последнее время набирающая приличный темп. Как сама ситуация на рынке Европы, так и никуда не исчезнувшие противоречия или, скорее, недоговоренности между ФИБА и Евролигой отчасти лимитируют возможности развития каждой из сторон и потенциально позволяют зайти "в игру" третьему участнику в лице НБА.

    Более того — для этого захода НБА заручилась поддержкой ФИБА. Возможности этого третьего игрока могут в корне изменить европейскую клубную экосистему. Конкретные планы НБА, формат турнира и его участники никогда и никем официально не озвучивались. Вопросов по организации и взаимодействию как с турниром НБА, так и другими соревнованиями в Европе — не сосчитать.

    Не исключаю, что сама НБА для себя еще не сформировала четкое понимание и анализирует ситуацию, проводя переговоры с потенциальными кандидатами. Большинство клубов Евролиги хотят оставаться в рамках своего турнира, но есть и те, кто сейчас взял паузу, а потом, возможно, захочет идти самостоятельно», — сказал Ватутин изданию «ВсеПроСпорт».

    Напомним, что НБА и ФИБА официально объявили о начале рассмотрения возможности создания новой профессиональной баскетбольной лиги в Европе.

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