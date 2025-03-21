Йоханнес Бе победил в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежский биатлонистстал победителем спринта на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене.

Вторым смог стать еще один представитель Норвегии Стурла Легрейд, а замкнул тройку сильнейших их же соотечественник Йоханнес Дале-Шевдал.