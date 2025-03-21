Йоханнес Бе победил в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене

Йоханнес Бе Фото: globallookpress.com
Вторым смог стать еще один представитель Норвегии Стурла Легрейд, а замкнул тройку сильнейших их же соотечественник Йоханнес Дале-Шевдал.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 9-й этап, Холменколлен (Норвегия). Мужчины, спринт 10 км:
- 1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.49,5 (ноль промахов).
- 2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 25,7 секунды (0).
- 3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +36,7 (1).
- 4. Исаак Фрей (Норвегия) +46,6 (1)
- 5. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +59,8 (2).
- 6. Томмазо Джакомель (Италия) +1.01,1 (2).