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    Йоханнес Бе победил в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене

    Прочие Биатлон
    Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринта на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене.

    Йоханнес Бе
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    Йоханнес Бе

    Вторым смог стать еще один представитель Норвегии Стурла Легрейд, а замкнул тройку сильнейших их же соотечественник Йоханнес Дале-Шевдал.

    Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 9-й этап, Холменколлен (Норвегия). Мужчины, спринт 10 км:
    • 1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.49,5 (ноль промахов).
    • 2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 25,7 секунды (0).
    • 3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +36,7 (1).
    • 4. Исаак Фрей (Норвегия) +46,6 (1)
    • 5. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +59,8 (2).
    • 6. Томмазо Джакомель (Италия) +1.01,1 (2).

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