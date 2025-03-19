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    Ферстаппен: Мне всегда нравилось соревноваться в Шанхае, там есть много возможностей для обгона

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Китая.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    «Я рад началу сезона и доволен тем, как прошли прошлые выходные. Мы в команде извлекли много полезного, и я рад, что занял второе место, но понимаем, что нам еще есть над чем работать. В Мельбурне на нашу команду повлиял износ шин.

    Скоро первый спринтерский уикенд, и для нас важно убедиться, что машина настроена оптимально. У нас будет только одна практика для исправлений, и времени немного, но команда старается. Мне всегда нравилось соревноваться в Шанхае, там есть много возможностей для обгона», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

    Проведение Гран-при Китая запланировано с 21 по 23 марта в Шанхае.

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