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    НБА. «Юта» дома уступила «Атланте», «Шарлотт» переиграл «Финикс»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Юта» дома уступила «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:124. «Хокс» прервали свою серию из трех поражений.

    Девин Букер
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    Девин Букер

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Джаз» Лаури Маркканен, набравший 35 очков.

    «Атланта» занимает 7-е место в Восточной конференции. «Юта» располагается на 14-й строчке в Западной конференции — 9-26.

    «Шарлотт» в родных стенах переиграл «Финикс» — 115:104.

    Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, который оформил дабл-дабл — 39 очков и 10 передач.

    «Даллас» на своем паркете обыграл «Лейкерс» со счетом 118:97.

    Баскетболисты гостей Энтони Дэвис и Леброн Джеймс оформили дабл-даблы.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 8 января

    «Шарлотт Хорнетс» — «Финикс Санз» — 115:104

    «Вашингтон Уизардс» — «Хьюстон Рокетс» — 112:135

    «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:97

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:104

    «Юта Джаз» — «Атланта Хоукс» — 121:124

    «Денвер Наггетс» — «Бостон Селтикс» — 106:118

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Майами Хит» — 98:114

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