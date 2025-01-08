НБА. «Юта» дома уступила «Атланте», «Шарлотт» переиграл «Финикс»

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Джаз» Лаури Маркканен, набравший 35 очков.
«Атланта» занимает 7-е место в Восточной конференции. «Юта» располагается на 14-й строчке в Западной конференции — 9-26.
«Шарлотт» в родных стенах переиграл «Финикс» — 115:104.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, который оформил дабл-дабл — 39 очков и 10 передач.
«Даллас» на своем паркете обыграл «Лейкерс» со счетом 118:97.
Баскетболисты гостей Энтони Дэвис и Леброн Джеймс оформили дабл-даблы.
Все результаты игрового дня НБА 8 января
«Шарлотт Хорнетс» — «Финикс Санз» — 115:104
«Вашингтон Уизардс» — «Хьюстон Рокетс» — 112:135
«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:97
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:104
«Юта Джаз» — «Атланта Хоукс» — 121:124
«Денвер Наггетс» — «Бостон Селтикс» — 106:118
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Майами Хит» — 98:114