Тренер Непомнящего: Ян по-прежнему претендует на титул самого сильного шахматиста мира

Гроссмейстерпрокомментировал победуна чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Честно говоря, я очень доволен, что Ян стал чемпионом мира. В принципе не так много времени прошло после Астаны, а он уже реабилитировался. В целом здорово провел 2024-й и добыл титул чемпиона мира во взрослых шахматах.

После юношеских успехов у него не было этого звания, только победы в крупных командных соревнованиях.

На этом первенстве были запоминающиеся скандалы, дисквалификация Карлсона в рапиде, в блице дележка титула, чего ранее никогда не было в истории. Но я думаю, что эти "приключения" пойдут только на пользу шахматам. Потому что, как говорится, все, что не некролог, то пиар.

Но в первую очередь я рад тому, что Ян по-прежнему претендует на титул самого сильного шахматиста мира. В Нью-Йорке получилось взять титул в блиц-турнире в сумасшедшей конкуренции. Будем надеяться, что теперь он вернется в борьбу и за титул в классике.

Верил ли, что можно отыграться, когда Карлсон повел 2-0? Я считал, что дело безнадежно. Трудно представить, что у Карлсена можно выиграть две партии на заказ. Но самое главное, что Ян в это верил. Вообще у Непомнящего получился турнир камбэков. Он из Со отыгрался с 0-1, и это учитывая, что Уэсли для него неприятный, неудобный соперник. У него с ним отрицательный баланс, но ему удалось выиграть полуфинал после неудачного начала.

К сожалению, по его словам, он не смог бороться за титул в быстрые шахматы. Здесь сказалось, что они с Карлсеном провели до этого соревнования в Осло (речь про суперфинал Champions Chess Tour 2024), где на раздумья отводилось 10 минут, и выработался уже определенный темп. Неслучайно оба крайне неудачно для своего уровня начали ЧМ. Они не адаптировались, все-таки разница большая. Одно дело 10 минут, а другое — 15 плюс 10 секунд добавления — это 20-30 минут. Ян не нашел правильного ритма, а когда уже начал догонять, то борьба за первое место была упущена», — приводит слова Кишнева «Спорт-Экспресс».