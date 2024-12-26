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    НБА. «Лейкерс» обыграл «Голден Стэйт», «Даллас» уступил «Миннесоте»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лос‑Анджелес Лейкерс» выиграл у «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона НБА со счетом 115:113.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком матча стал игрок хозяев Стефен Карри, набравший 38 очков. У «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал дабл‑дабл (31 очко, 10 передач).

    «Лейкерс» находится на 7-м месте в таблице Запада, «Голден Стэйт» потерпел второе поражение подряд и идет девятым.

    «Даллас» уступил «Миннесоте» со счетом 99:105. Разыгрывающий «Старз» Лука Дончич получил травму.

    Дончич захромал за три минуты до окончания второй четверти. На вторую половину матча он не вышел.

    Дончич занимает шестое место среди лучших снайперов текущего сезона (28,8 очка в среднем за игру).

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 26 декабря

    «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Сперс» — 117:114

    «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 99:105

    «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:118

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 113:115

    «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — 110:100

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