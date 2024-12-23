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    НБА. «Денвер» одолел «Нью-Орлеан», «Сакраменто» уступил «Индиане», «Хьюстон» выиграл у «Торонто»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме победил «Нью-Орлеан» со счетом 132:129.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 27 очков и сделавший 13 подборов и 10 передач.

    «Денвер» с 15 победами в 26 матчах занимает пятое место в Западной конференции, «Нью-Орлеан» с 5 победами в 30 играх — на последней строчке.

    Прогнозы и ставки на НБА

    В других матчах «Сакраменто» уступил «Индиане» со счетом 95:122, а «Торонто» дома потерпел поражение от «Хьюстона» — 110:114.

    НБА. Регулярный чемпионат. Результаты матчей 23 декабря

    «Нью-Орлеан» — «Денвер» — 129:132 ОТ (29:28, 38:31, 26:22, 26:38, 10:13)

    «Сакраменто» — «Индиана» — 95:122 (23:21, 29:31, 26:35, 17:35)

    «Торонто» — «Хьюстон» — 110:114 (35:24, 22:27, 26:33, 27:30)

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