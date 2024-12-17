НБА. «Денвер» в гостях одолел «Сакраменто», «Клипперс» победили «Юту»

Центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 20 очков, сделал 14 подборов и 13 передач, оформив трипл-дабл.
«Денвер» одержал третью победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции НБА. «Сакраменто» идет 12-м на «Западе».
«Лос-Анджелес Клипперс» дома взяли верх над «Ютой» — 144:107.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, набравший 41 очко.
«Клипперс» прервали трехматчевую серию поражений и занимают девятое место в Западной конференции НБА. «Юта» идет на предпоследней, 14-й позиции.
Результаты игрового дня НБА 17 декабря
«Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 108:121
«Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 105:124 ОТ
«Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» — 101:130
«Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» — 121:122
«Сакраменто Кингз» — «Денвер Наггетс» — 129:130
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 144:107