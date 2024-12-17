ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Колби Ковингтон и Хоакин БаклиТотальное уничтожение. Бакли закончил звездную карьеру Ковингтона
    Все новости спорта

    НБА. «Денвер» в гостях одолел «Сакраменто», «Клипперс» победили «Юту»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Денвер» на выезде победил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:129.

    Никола Йокич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никола Йокич

    Центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 20 очков, сделал 14 подборов и 13 передач, оформив трипл-дабл.

    «Денвер» одержал третью победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции НБА. «Сакраменто» идет 12-м на «Западе».

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Лос-Анджелес Клипперс» дома взяли верх над «Ютой» — 144:107.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, набравший 41 очко.

    «Клипперс» прервали трехматчевую серию поражений и занимают девятое место в Западной конференции НБА. «Юта» идет на предпоследней, 14-й позиции.

    Результаты игрового дня НБА 17 декабря

    «Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 108:121

    «Детройт Пистонс» — «Майами Хит» — 105:124 ОТ

    «Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» — 101:130

    «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» — 121:122

    «Сакраменто Кингз» — «Денвер Наггетс» — 129:130

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 144:107

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Кальяри» доставить «Ювентусу» проблемы?
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли СКА пробить оборону «Локомотива»?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Динамовцы добьются уверенной победы над «Барысом»
  • «Динамо» Москва — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ферроль — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чикаго — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному